Россиянин вломился к соседям через балкон, чтобы принять ванну

В Удмуртии мужчина в неадекватном состоянии пробрался в квартиру соседей через балкон и уселся в ванной. Об этом сообщает Readovka в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Ижевске, жительница многоэтажки обнаружила на своем балконе неизвестного ей мужчину в неадекватном состоянии. Незнакомец проник в ее квартиру и уселся в ванной, намереваясь искупаться.

На помощь местной жительнице пришли соседи, которые сначала пытались уговорить незваного гостя прервать водные процедуры и покинуть чужое жилье, а затем вызвали наряд полиции.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области вор пробрался в квартиру и заснул. Житель Арзамаса вернулся домой с работы и обнаружил в квартире спящего незнакомца, рядом с ним лежали приготовленные для похищения деньги, медикаменты, средства гигиены и алкоголь. Хозяин квартиры обратился в правоохранительные органы. Полицейские, прибывшие на вызов, разбудили вора. Задержанный сообщил, что проник в помещение, отжав оконную раму, собрал вещи, выпил найденный в доме алкоголь, но не рассчитал сил, прилег и крепко заснул прямо на месте преступления. Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

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