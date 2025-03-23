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В Ростовской области мужчина с ножом ворвался в детский сад

В Ростовской области задержали мужчину, который пришел с ножом в детсад
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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Каменске задержали мужчину, который с ножом ворвался в детский сад, пытался выломать дверь в группу и требовал деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Пик».

Инцидент произошел 21 марта, в детский сад «Аленушка» ворвался неизвестный, вооруженный ножом. По данным портала DonDay, злоумышленника заметила местная жительница, которая вызвала полицию.

«Высокий человек в черной куртке сперва перелез через забор, затем открыл дверь и поднялся по лестнице. Он направился к группе младших детей, где находились воспитатели. Мужчина пытался выломать дверь, громко ругаясь и требуя деньги», — сообщает издание.

Стражи порядка быстро задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он был судим. Мотивы его поступка устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве женщина попала в больницу после драки в детском саду. Она выходила из учреждения, когда на нее напала мать другого ребенка и, повалив на землю, начала бить по голове. Причиной стал конфликт на утреннике, ребенок второй участницы ссоры много шумел. После драки женщину госпитализировали с сотрясением мозга и рваной раной со следами зубов.

Ранее в Новой Москве возбудили дело о хулиганстве после стрельбы у частного детского сада.

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