Россиянка ранила ножом приютившего ее мужчину

В Удмуртии женщина напала с ножом на сожителя и получила 2,5 года колонии

Жительница Сарапульского района Удмуртии напала с ножом в грудь мужчину, который приютил ее вместе с матерью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По данным следствия, осенью 2024 года ранее судимая обвиняемая вместе со своей матерью попросилась пожить к малознакомому мужчине. Пара начала сожительствовать, в один из дней пьяная женщина набросилась на своего возлюбленного и ударила его ножом в грудь.

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, его удалось спасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда нападавшей назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Известно, что обвиняемая была судима за аналогичное преступление.

До этого сообщалось, что в Якутии пьяная женщина избила сожителя бутылкой с замороженной водой. Пострадавшего госпитализировали с переломом костей черепа, после длительного лечения он получил инвалидность. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Ранее россиянин пришел домой пьяным и получил ножом в плечо от сожительницы.