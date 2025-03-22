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Младенца и его бабушку спасли из горящей квартиры в Батайске

В Ростовской области спасли младенца из горящей квартиры

В Батайске из-за забытой на плите сковородки загорелась квартира, пострадали младенец и 69-летняя пенсионерка. Об этом сообщает МЧС Ростовской области.

Возгорание произошло в квартире многоэтажки в Батайске, мужчина оставил на включенной плите сковороду, раскаленное масло вспыхнуло, огонь перекинулся на мебель и натяжной потолок.

Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда семь человек. Пострадали 69-летняя пенсионерка и ее маленький внук, их передали бригаде скорой помощи, подробности о состоянии женщины и младенца неизвестны. Пожар на 12 квадратных метрах ликвидировали 11 огнеборцев и пять единиц техники.

До этого сообщалось, что мужчина спас женщину и двоих детей на пожаре в Пермском крае. Частный дом с надворными постройками загорелся, когда внутри находились женщина и двое детей. Еще до приезда пожарных людей спас сосед, через окно он вынес из огня трех пострадавших. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар, который успел охватить 124 квадратных метра.

Ранее российский школьник спас две семьи на пожаре.

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