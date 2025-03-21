Российский рэпер опубликовал трек о медийном баскетболе

Российский рэпер Guf (Алексей Долматов) выпустил трек к пятому сезону медийного баскетбола Лига Ставок Media Basket, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил сам Guf, он примет участие в лиге со своей командой LuGang.

«Трек Лига Ставок Media Basket доступен на всех цифровых площадках», — добавил рэпер.

Новый сезон проекта стартует 5 апреля.

Лига Ставок Media Basket — первая медийная баскетбольная лига в России, в рамках которой соревнуются команды блогеров, звезд шоу-бизнеса, профессиональных спортсменов и любителей баскетбола.