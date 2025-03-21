Пластический хирург в Москве вел онлайн-трансляцию из операционной

В одной из элитных столичных клиник пластической хирургии произошел скандал: один из ведущих специалистов провел для своих подписчиков операцию в прямом эфире.

Во время процедуры по омоложению пациентки он установил камеру в операционной и начал онлайн-трансляцию, показывая процесс хирургического вмешательства и комментируя его тонкости.

Когда про стрим из операционной стало известно руководству, разразился скандал. По словам директора клиники, подобные действия являются грубым нарушением медицинской этики и стандартов безопасности, так как для некоторых операций важно сохранять конфиденциальность, а также обеспечить полную концентрацию хирурга.

В свою защиту врач комментирует, что идея состояла в том, чтобы продемонстрировать пациентам и коллегам высокую квалификацию и передовые методы пластической хирургии. Однако медики, осуждающие поступок, уверены, что такие действия могут повлиять на доверие к профессии и создать опасный прецедент для других специалистов.

Роль хирурга в новом сериале START «Опасная близость» сыграл Артур Бесчастный, а его жену и директора клиники – Елизавета Боярская. Их паре предстоит выдерживать не только рабочие разногласия, но и семейные: героиня Боярской узнает об измене и собирается мстить. Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре START.