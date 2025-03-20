В Вологде отчим избил четырехлетнего пасынка, который не хотел идти в детский сад

В Вологде воспитатель детского сада сообщила в полицию об издевательствах отчима над ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась воспитатель одного из вологодских детских садов. Женщина сообщила, что заметила у четырехлетнего воспитанника ссадины на ногах и гематомы на лице.

Стражи порядка установили, что побои мальчику нанес его отчим. 38-летний мужчина избил пасынка, когда тот не хотел идти в детский сад. Полицейские также выяснили, что вологжанин избивает свою сожительницу. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, он задержан.

До этого сообщалось, что россиянин ударил сына штангой от шторы за то, что тот играл и не ложился спать. Инцидент произошел, когда 16-летний подросток засиделся за компьютером, играя в игры, и разбудил своего отца, который взял телескопическую штангу от шторы в душе и ударил ею сына по голове. Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение мозга, его поместили в отделение нейрохирургии.

Ранее в ХМАО отчим избил пасынка из-за того, что тот отказался курить.