Подросток надругался над 10-летним мальчиком в Ленобласти

В Ленобласти подростка обвинили в насилии над 10-летним мальчиком

Во Всеволожском районе Ленинградской области трое подростков заманили младшеклассника на парковку у торгового центра, один из юношей надругался над мальчиком. Об этом сообщает «ЛенТв».

Инцидент произошел в Новом Девяткино, трое юношей пообещали подарить 10-летнему мальчику колесо для сломанного самоката. Подростки заманили его на парковку, один из приятелей заставил мальчика мастурбировать ему.

Происходящее злоумышленники снимали на видео. Ролик в сети увидела старшая сестра школьника и рассказала о произошедшем матери, женщина обратилась в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Артеме 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за развращение младшего брата. Подозреваемый заявил, что смотрел в сети порнографические ролики и решил надругаться над ребенком. Подросток пояснил, что в детстве его развращала старшая сестра. Девушка сумела доказать, что никаких насильственных действий в отношении брата не совершала. Также известно, что отец потерпевшего мальчика ранее отбывал наказание за изнасилование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее екатеринбуржец заманил мальчика к педофилу и был задержан.