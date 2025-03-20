Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стартовал прием заявок на рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

В России выберут лидеров отечественного менеджмента
close
Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Ассоциация менеджеров объявила о старте XXVI рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», который традиционно определяет лучших управленцев страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проект проводится при поддержке газеты «Коммерсант» и направлен на выявление профессионалов, достигших успеха в своих отраслях и функциональных направлениях.

В этом году официальный классификатор рейтинга включает 18 функциональных и более 20 отраслевых категорий. Подать заявку можно до 15 июня.

Как отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, рейтинг позволяет не только отметить достижения топовых управленцев, но и проанализировать актуальные тренды управления в условиях изменчивого рынка.

«Каждый из менеджеров, чьи имена ежегодно публикуются на страницах «Топ-1000» — это не просто профессионалы, но и настоящие лидеры, готовые брать на себя ответственность за результаты своих команд, организаций, за будущее российской экономики», — добавил он.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев добавил, что рейтинг давно перерос роль оценочного инструмента и стал аналитической платформой. По его словам, статистика проекта помогает выявлять новые тенденции в бизнесе и экономике.

Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». Участники текущего года и лауреаты предыдущих лет оценят коллег по деловой репутации, вкладу в развитие компании, а также специализированным показателям. Финальное решение о лауреатах будет принято деловым сообществом.

Отмечается, что процесс выбора лауреатов рейтинга состоит из нескольких этапов: подача заявок, онлайн-голосование экспертов, верификационные встречи и публикация результатов. Итоги рейтинга будут опубликованы 23 сентября на страницах издания «Коммерсант».

Напомним, официальным медиапартнером премии является медиахолдинг Rambler&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами