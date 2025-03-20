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МТС и ГИТИС запустили программу онлайн-отбора абитуриентов

ГИТИС проведет онлайн-отбор абитуриентов с помощью платформы «МТС Линк»
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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Образовательная платформа МТС «Поколение М» и Российский институт театрального искусства ГИТИС открыли запись на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025-2026 учебного года, сообщает пресс-служба компании.

Педагоги ГИТИСа проведут встречи с абитуриентами на цифровой платформе «МТС Линк», а лучшие из отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в институт.

По словам генерального директора МТС Инессы Галактионовой, МТС стремится внедрить инновации в различные области, включая образование.

«С помощью цифровых решений экосистемы и технологической экспертизы МТС ежегодно реализует около ста социальных проектов, которые сфокусированы на достижении устойчивых положительных изменений в обществе», — сказала она.

Галактионова добавила, что в 2024 году 5 из 22 бюджетных мест на актерский факультет ГИТИСа заняли участники проекта МТС.

Как отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, МТС помогает абитуриентам, которые не могут позволить себе приехать на отбор в Москву.

«Помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа», — сказал он.

На данный момент предварительный онлайн-отбор проходит на 2 факультета: актерский и факультет новых направлений сценических искусств.

Для участия в отборе на актерский факультет абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, в которую входят литературные произведения различных жанров. Также у абитуриентов проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность.

Абитуриенты факультета новых направлений сценических искусств готовят не только чтецкую программу, но и проходят прослушивание по сольному пению. Комиссия может дать дополнительное задание по исполнению небольших сценических этюдов или проверить музыкальность, способность музыкального фантазирования или импровизации.

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