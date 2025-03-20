Политолог высоко оценила итоги работы Токаева на посту президента за 6 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смог за 6 лет изменить страну к лучшему, написала в своем Telegram-канале «Обо всем, жестко, но честно» политический эксперт, магистр делового администрирования Акбопе Абылкасимова.

Она отметила, что Токаев за время работы инициировал ряд реформ, направленных на демократизацию политической системы, и провел реформу выборов.

«При Токаеве виден мощнейший прогресс. Введены прямые выборы акимов на местном уровне, что усилило подотчетность местных властей перед населением. Создан Национальный Курылтай, который стал мостом для прямого диалога между властью и обществом, что способствовало большей открытости и учету мнений граждан», — сказала она.

Абылкасимова отметила, что при Токаеве судебная система в Казахстане стала более открытой и цифровой, а коррумпированных судей стало меньше.

«Сейчас у нас нереально крутой судебный кабинет. В нем и иски подаешь, и ходатайства любые, и сразу видно даты все, и все документы сторон отсканированные. Еще и ехать на процессы не нужно, онлайн судишься, и экономишь кучу времени, особенно когда процесс в другом городе», — добавила она.

Говоря про экономику, Абылкасимова подчеркнула, что при Токаеве за 6 лет ВВП Казахстана вырос более чем на $100 млрд.

«Продолжены усилия по снижению зависимости от сырьевого сектора. В частности, акцент был сделан на развитие сельского хозяйства, IT-сектора и перерабатывающей промышленности, а также транспорта и логистики. Были внедрены программы льготного кредитования и упрощены административные процедуры для предпринимателей.

Строятся дороги, порты, школы, детсады, а больницы обновляются», — сказала политолог.

«Да, конечно у нас может неидеально ( а бывает ли где либо идеально?), но Токаев поднимает страну с нуля… И при этом есть мощнейший прогресс», — заключила Акбопе Абылкасимова.