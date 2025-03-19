Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воркуте подросток оформил кредит на спящую мать

В Коми мошенники убедили подростка поменять полис и оставили его мать без денег
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Жертвой телефонных мошенников стал подросток из Воркуты, школьник оформил кредит на мать, пока она спала. Об этом сообщает УМВД по Республике Коми.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 41-летняя жительница Воркуты. Женщина сообщила о мошенничестве в отношении ее сына. Выяснилось, что со школьником связался неизвестный, аферист убедил мальчика в необходимости замены полиса ОМС и попросил его назвать код из СМС-сообщения.

Позднее несовершеннолетнему позвонил мнимый сотрудник Центробанка и убедил, что мошенники взломали личный кабинет его матери на портале «Госуслуги». Аферисты уговорили подростка взять телефон родительницы, оформить на её имя кредит и перевести полученные средства, а также имеющиеся накопления на «защищенный счет».

Испуганный подросток выполнил все указания аферистов. Общая сумма ущерба составила 265 тысяч рублей, из которых 105 тысяч — личные сбережения женщины. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Москве полиция задержала аферистку, выманившую у школьницы 7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами