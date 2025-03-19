В Воркуте подросток оформил кредит на спящую мать

В Коми мошенники убедили подростка поменять полис и оставили его мать без денег

Жертвой телефонных мошенников стал подросток из Воркуты, школьник оформил кредит на мать, пока она спала. Об этом сообщает УМВД по Республике Коми.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 41-летняя жительница Воркуты. Женщина сообщила о мошенничестве в отношении ее сына. Выяснилось, что со школьником связался неизвестный, аферист убедил мальчика в необходимости замены полиса ОМС и попросил его назвать код из СМС-сообщения.

Позднее несовершеннолетнему позвонил мнимый сотрудник Центробанка и убедил, что мошенники взломали личный кабинет его матери на портале «Госуслуги». Аферисты уговорили подростка взять телефон родительницы, оформить на её имя кредит и перевести полученные средства, а также имеющиеся накопления на «защищенный счет».

Испуганный подросток выполнил все указания аферистов. Общая сумма ущерба составила 265 тысяч рублей, из которых 105 тысяч — личные сбережения женщины. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Москве полиция задержала аферистку, выманившую у школьницы 7 млн рублей.