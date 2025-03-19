Политтехнолог отметила эффективность и креативность партии «Новые люди»

Отметившая пятилетие с момента своего создания партия «Новые люди» всерьез относится к законотворчеству, формулирует внятные, значимые предложения в области бизнеса, поддержки предпринимательства, тем самым аккумулируя вокруг себя креативный класс. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила политический консультант Алена Август.

Эксперт напомнила, что партия «Новые люди» внесла предложение по либерализации законодательства в отношении предпринимателей, ведет постоянную работу по защите прав бизнес-сообщества и «развитию предпринимательской креативной жилки в молодежной среде».

Комментируя состоявшийся в Москве съезд партии, Алена Август отметила креативную атмосферу, царившую на этом мероприятии.

«Это касается не только робособак и прекрасных девушек-ангелов с белоснежными крыльями. Обычно на съездах партий собираются люди в галстуках с «деревянными спинами», а тут была аудитория, позволяющая себе шутить и даже подтрунивать друг над другом», — сказала политтехнолог.

Кроме того, она отметила, что на съезде партия заявила о новых проектах, в очередной раз проявив способность привлечь к себе интерес.

«Так, депутат Госдумы, член партии Сардана Авксентьева презентовала нейропомощника, который, возможно, в какой-то части сможет заменить чиновников. Пока не было сильно продемонстрировано, насколько и в каком качестве ИИ способен заменить людей, но, тем не менее, в целом, попытку можно засчитать», — сказала Алена Август.

Она также добавила, что впереди у партии серьезный избирательный цикл и губернаторские кампании.

«Второй раз избираться всегда сложнее, чем в первый. Избиратели критично относятся к тем, кто уже выдвигался на выборах. Первый вопрос, который люди будут задавать представителям партии — «Что вы успели сделать?». Поэтому на съезде партийцы предъявили свою работу людям», — сказала Алена Август.

Она отметила, что партия старается работать в разных направлениях, в том числе в области развития креативного потенциала, а также не забывает об экологической повестке.

«Партийная система сейчас проживает непростой период истории вместе со всей страной. Если ранее партии вели крупные споры друг с другом, пытаясь привлечь избирателя, то теперь главная задача для них — это победа России и дальнейшее устройство мирной жизни. Но тем не менее, даже в такой общей повестке «Новые люди» умудряются находить интересные моменты», — заключила Алена Август.

19 марта в Москве состоялся съезд партии «Новые люди».