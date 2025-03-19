Автомеханик из Александрова украл у клиентов более 6 млн рублей

Житель Владимирской области предстанет перед судом за обман клиентов автосервиса, обвиняемый украл у десяти потерпевших более 6 млн рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 38-летний житель Александрова открыл автомастерскую. Предприниматель брал деньги за ремонт автомобилей, который так и не выполнял. А после — тратил средства по своему усмотрению.

Потерпевшими по уголовному делу проходят десять обманутых автовладельцев. Предприимчивому обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Кубани обслуживавший машину на автомойке мигрант похитил из нее 1 млн рублей. Приезжий, занимаясь чисткой салона авто клиента, заметил на заднем сидении пакет с деньгами, и спрятал его себе в карман. После этого злоумышленник скрылся и на работе больше не появлялся. Подозреваемого в краже задержали, к этому моменту он успел потратить часть украденной суммы. Злоумышленник потратил 650 000 рублей на оплату уроков в автошколе и покупку продуктов. Оставшиеся 350 000 рублей оперативники изъяли и вернули заявителю.

Ранее в Уфе трое мужчин избили автомеханика, обвинив его в плохом ремонте машины.