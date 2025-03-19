Мошенницы сняли с пенсионерки порчу и золотые украшения в Рязанской области

В Михайлове полицейские задержали двух мошенниц, которые под предлогом снятия «порчи» украли у нее золотые украшения и старинные часы. Об этом сообщает УМВД Рязанской области.

76- летняя женщина встретила на улице двух незнакомок, которые предложили ей улучшить здоровье и снять с нее «порчу». Пенсионерка согласилась и пригласила лжецелительниц к себе домой.

Выяснилось, что для процесса снятия порчи необходимы золотые изделия, которые хранятся дома. Пенсионерка показала свои украшения и часы. Злоумышленницы забрали их и обещали вернуть после необходимых «магических» действий, но больше не появлялись. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении мошенничества были задержаны две местные жительницы, при обыске у них были изъяты старинные золотые часы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мошенницам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка пыталась приворожить возлюбленного и осталась без денег.