Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве построили 2 нитки газопровода в рамках реконструкции Щукинского дюкера

Заммэра Москвы Бирюков: в Москве завершили реконструкцию 10 из 12 дюкеров
close
Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

В рамках комплексной программы реконструкции в Москве завершились работы на 10 из 12 дюкеров высокого и среднего давления, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Как отметил Бирюков, работы продолжаются на Кропоткинском и Щукинском дюкерах.

«На втором объекте выполнен комплекс мероприятий по микротоннелированию, в рамках которогопостроены две нитки газопровода под Москвой-рекой», — сказал он.

Бирюков добавил, что при проведении работ использовался проходческий щит, благодаря которому удалось проложить железобетонный футляр с минимальным воздействием на экологию.

На финальном этапе работ специалисты выполнят монтаж вертикальных участков газопровода. Также на дюкере установят автоматические запорные устройства, чтобы при необходимости газ можно было перекрыть дистанционно в течение 2 минут.

Бирюков отметил, что при проведении работ использовались материалы и трубопроводы российского производства.

Напомним, Щукинский газопровод-дюкер появился в начале 1960-х годов и проходит по дну Москвы-реки на глубине более 5 метров. Его протяженность – 3,5 км, он располагается вдоль территории природно-исторического парка «Москворецкий».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами