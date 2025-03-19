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Владельцам цифровой сервисной книжки на «Авто.ру» напомнят о необходимости пройти ТО

Пользователи «Авто.ру» получат рекомендации по срокам проведения техосмотра
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Павел Лисицын/РИА Новости

В разделе «Гараж» на «Авто.ру» появился планировщик, который напомнит владельцу цифровой сервисной книжки о необходимости пройти техобслуживание и проинформирует его о рекомендованном списке работ. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-площадки.

Напоминание о необходимости поменять масло и фильтры, а также прогноз суммы, в которую обойдется услуга, будет составляться на основе данных из прошлых заказ-нарядов.

Алгоритм, разработанный командой раздела «Гараж», сопоставляет информацию о последнем техническом обслуживании, включая список выполненных работ, с текущим пробегом и регламентом обслуживания, установленным производителем.

На главном экране раздела появится интуитивно понятная полоска прогресса, которая заполняется на основе данных из заказ-нарядов и показаний одометра. Благодаря технологии компьютерного зрения оцифровка многочисленных строк в заказ-нарядах происходит автоматически.

Текущий пробег — это единственный элемент цифровой сервисной книжки, который необходимо заполнить самостоятельно. Данное решение продиктовано заботой о приватности перемещений автолюбитилей, сообщили в компании.

Напомним, цифровая сервисная книжка «Авто.ру», которая позволяет хранить и анализировать расходы на обслуживание автомобиля, была запущена в декабре прошлого года.

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