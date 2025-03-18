Сенатор Шевченко назвал воссоединение Крыма с Россией символом возрождения страны

Воссоединение Крыма с Россией стало символом возрождения страны как государства, способного уверенно отстаивать свои интересы на международной арене. Такое мнение высказал сенатор РФ от Оренбургской области, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Отмечается, что он встретился с участниками программы «Время героев» в день 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

«Россия имеет уникальный опыт, идет по собственному пути развития и в вопросах внутренней политики руководствуется, в первую очередь, своими интересами — историческими, культурными и национальными особенностями. Это дает возможность главам регионов участвовать в определении приоритетных направлений социально-экономического развития государства, ключевых решений в области регионального и муниципального развития», – приводятся его слова в Telegram-канале программы «Время героев».

Лекция была организована в рамках третьего модуля образовательной программы, посвященного вопросам управления регионами и муниципалитетами. Обучение первого потока, куда вошли 83 человека, началось 27 мая 2024 года. Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей».

На мероприятии один из участников программы, Герой России Антон Старостин, проходящий стажировку у главы Крыма Сергея Аксенова, подчеркнул, что после присоединения к России Крым достиг нового уровня развития во всех сферах.

Так, по его словам, усиливаются индустриальные мощности, строятся объекты социальной и туристической инфраструктуры, а также улучшается качество медицинской помощи.

«Жители видят эти перемены и готовы еще больше работать в интересах родного региона. Мы имеем уникальную возможность активно участвовать в развитии полуострова и страны в целом», — добавил он.