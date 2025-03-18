В Общественной палате обсудили варианты защиты детей от деструктивного контента

Иностранные платформы продвигают чуждые россиянам ценности и демонстрируют детям контент, не соответствующий их возрасту. Об этом на состоявшемся в Общественной палате РФ круглом столе «Дети в интернете. Виртуальность и реальность» заявила член ОП РФ, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Она отметила, что безопасность детей не является приоритетом для зарубежных площадок. Главной задачей иностранных платформ Мизулина назвала удержание внимания молодежи «в бесконечной ленте зачастую деструктивного и опасного контента».

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов отметил, что государство разворачивает борьбу с анонимностью в сети, чтобы прекратить противоправные действия.

Парламентарий отметил важность перехода на отечественные платформы, подчеркнув, что они, в отличие от западных, соблюдают законы РФ.

По его мнению, в России существуют современные продвинутые ИТ-продукты, которые могут полностью заместить весь функционал западных социальных сетей и площадок для образования, общения, обмена файлами и контентом.

Об опасности анонимности в сети заявил также председатель «Общественной потребительской инициативы», председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он отметил, что анонимность является большой угрозой как на потребительском рынке, так и в сфере защиты детей.

«Если же площадки находятся в иностранной юрисдикции, не открывают здесь полноценных, уполномоченных представительств, которые готовы взаимодействовать, то они становятся проводником и рассадником всех возможных проблем и угроз», — сказал общественный деятель.

Иерей, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Федор Лукьянов считает, что бороться с негативным контентом нужно на федеральном уровне. Он предложил проводить досудебную блокировку деструктивного контента в интернете.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова указала на опасность игровых платформ.

«Вербовщики создают некую эмоциональную воронку для того, чтобы поймать ребенка в своей сети. Сначала они создают доверительную среду, потом подпитывают финансовый интерес ребенка, предлагая, например, подработать. Часто это происходит на игровых платформах», — рассказала она.

Для того, чтобы противостоять этой угрозе, родителям нужно устанавливать доверительные отношения с детьми, считает она.