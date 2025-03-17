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Россиянин украл из сейфа родственников 2 млн рублей

В Амурской области мужчина украл у родственников 2 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Амурской области предстанет перед судом за кражу денег у родственников, пропажу средств потерпевшие обнаружили лишь спустя полгода. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, житель села Чигири гостил у своих родственников и решил обокрасть их. Мужчина знал, где они хранят ключи от сейфа и похитил оттуда 2 млн рублей наличными.

Деньги злоумышленник сложил в пакет и вынес из дома, впоследствии потратив их на личные нужды. Через полгода потерпевшие обнаружили пропажу, а за помощью в полицию обратились спустя еще несколько месяцев, так как ждали, что обвиняемый, который признался им в совершении преступления, вернет всю украденную сумму.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемый частично возместил причиненный ущерб. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела, обокрав пожилого родственника. Злоумышленник перевел себе все накопления дедушки. Молодой человек привязал банковскую карту пенсионера к своему аккаунту в букмекерском приложении и пополнил электронный кошелек на 1,3 млн рублей, которые потратил на ставки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее подростки помогли полицейским поймать квартирную воровку в Забайкалье.

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