Россиянин украл из сейфа родственников 2 млн рублей

Житель Амурской области предстанет перед судом за кражу денег у родственников, пропажу средств потерпевшие обнаружили лишь спустя полгода. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, житель села Чигири гостил у своих родственников и решил обокрасть их. Мужчина знал, где они хранят ключи от сейфа и похитил оттуда 2 млн рублей наличными.

Деньги злоумышленник сложил в пакет и вынес из дома, впоследствии потратив их на личные нужды. Через полгода потерпевшие обнаружили пропажу, а за помощью в полицию обратились спустя еще несколько месяцев, так как ждали, что обвиняемый, который признался им в совершении преступления, вернет всю украденную сумму.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемый частично возместил причиненный ущерб. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела, обокрав пожилого родственника. Злоумышленник перевел себе все накопления дедушки. Молодой человек привязал банковскую карту пенсионера к своему аккаунту в букмекерском приложении и пополнил электронный кошелек на 1,3 млн рублей, которые потратил на ставки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

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