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Школьница сломала бедро, упав с третьего этажа заброшенного здания

В Ленобласти девочка получила травмы, упав с третьего этажа
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кингисеппском районе Ленинградской области пятиклассница упала с третьего этажа недостроенного здания, девочка госпитализирована. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел вечером 16 марта, 11-летняя девочка получила закрытый перелом бедра и травму позвоночника, девочка оступилась и упала с высоты в заброшенном здании. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По данным местных СМИ, многоэтажный объект у дороги на улице Октябрьской находится в заброшенном состоянии не менее пяти лет. Территория была обнесена строительным забором еще в 2010 году. Известно, что школьницу воспитывает мать. Ранее семья в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморье школьница сорвалась с крыши заброшенного здания. 14-летняя девочка вместе с тремя друзьями обследовала заброшенную постройку на улице Сибирцева. Дети пробрались на крышу, в какой-то момент ветхая конструкция обвалилась под ногами у школьницы. Несовершеннолетняя упала с высоты второго этажа. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тверской области подросток получил травму, упав со второго этажа заброшки.

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