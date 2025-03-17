В 2025 году в Московской области планируют ввести 71 образовательный объект

В Подмосковье в 2025 году уже открыли восемь образовательных учреждений

В 2025 году в Московской области уже открыли восемь образовательных учреждений, а до конца марта планируется ввести еще три. Об этом сообщили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами округов.

Участники встречи обсудили строительство новых учебных заведений, подготовку к ЕГЭ и заключительному этапу школьной Олимпиады, а также привлечение учителей. Эти направления поддерживаются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«С 1 апреля у нас начинается запись в школы. В свое время была проделана достаточно заметная работа, чтобы это было удобно родителям. Мы видим рост числа детей, которые пойдут в 1 класс в сентябре, особенно в прилегающих к Москве территориях. Нам важно обеспечить всех учащихся местами, для этого ведем также строительство новых образовательных комплексов, продолжаем реализацию президентского проекта по капитальному ремонту школ», — сказал Воробьев.

Особое внимание уделяется привлечению квалифицированных педагогов. Губернатор подчеркнул важность командной работы в этом направлении.

«Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали специалисты, которые обладают хорошими навыками», — добавил он.

Отмечается, что с начала года в регионе открылись три новые школы в д. Ермолино (Ленинский округ), д. Нагорное (Мытищи) и мкр. 10А (Реутов). Каждая из них рассчитана на 1100 учеников. Также заработали пять детских садов общей вместимостью более 1000 мест в Ленинском, Реутове, Красногорске, Домодедове и Богородском округах. Кроме того, до конца марта запланировано открытие еще трех детских садов: в Балашихе (на 220 мест) и двух в Одинцовском округе (на 60 и 120 мест).

Всего в 2025 году в Подмосковье планируется ввести 71 образовательный объект, включая 30 школ (почти на 25 000 мест) и 41 детский сад (на 8 800 мест).

На совещании также затронули вопрос привлечения учителей. С начала года в образовательные учреждения региона принято около 300 педагогов, при этом в банке вакансий числится более 1 600 кандидатов.