В Улан-Удэ тела пропавших год назад мужчины и женщины нашли под слоем мусора в гараже

В Бурятии нашли тела пропавших год назад мужчины и женщины

В Советском районе Улан-Удэ в смотровой яме заброшенного гаража обнаружены останки мужчины и женщины, предположительно, это пропавшие год назад победительница конкурса красоты и ее знакомый. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Тела мужчины и женщины были обнаружены в ходе повторного досмотра гаражного кооператива в поселке «Аэропорт», останки мужчины и женщины были найдены в смотровой яме заброшенного гаража, присыпанные мусором.

По данным республиканского МВД, предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Б. и Стаса Н. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре.

30-летняя жительница Улан-Удэ пропала 11 апреля 2024 года, она выехала на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. По словам родственников, женщина планировала заняться частным извозом, однако домой горожанка так и не вернулась. В этот же день пропал 26-летний горожанин, следователи просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения и установили, что 11 апреля вечером пропавшая встретила на улице знакомого, которым оказался Стас. Н. Мужчина сел в салон ее авто и вместе с женщиной уехал в неизвестном направлении. С тех пор их местонахождение неизвестно. Расследование уголовного дела продолжается.

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