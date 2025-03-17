Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Улан-Удэ тела пропавших год назад мужчины и женщины нашли под слоем мусора в гараже

В Бурятии нашли тела пропавших год назад мужчины и женщины
close
Следственное управление СК РФ по Республике Бурятия

В Советском районе Улан-Удэ в смотровой яме заброшенного гаража обнаружены останки мужчины и женщины, предположительно, это пропавшие год назад победительница конкурса красоты и ее знакомый. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Тела мужчины и женщины были обнаружены в ходе повторного досмотра гаражного кооператива в поселке «Аэропорт», останки мужчины и женщины были найдены в смотровой яме заброшенного гаража, присыпанные мусором.

По данным республиканского МВД, предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Б. и Стаса Н. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре.

30-летняя жительница Улан-Удэ пропала 11 апреля 2024 года, она выехала на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. По словам родственников, женщина планировала заняться частным извозом, однако домой горожанка так и не вернулась. В этот же день пропал 26-летний горожанин, следователи просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения и установили, что 11 апреля вечером пропавшая встретила на улице знакомого, которым оказался Стас. Н. Мужчина сел в салон ее авто и вместе с женщиной уехал в неизвестном направлении. С тех пор их местонахождение неизвестно. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Екатеринбурге девушка ушла в лес и пропала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами