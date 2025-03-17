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Российская акушерка могла заменить здорового ребенка на больного

В Якутии начата проверка после подмены здорового ребенка на больного в роддоме
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии началась проверка после заявления в эфире федерального телевидения о подмене ребенка в роддоме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по республике.

По имеющимся данным, женщина заподозрила врача-акушера одного из родильных домов Якутска в том, что ее ребенка могли подменить. В программе на федеральном телеканале она рассказала о ситуации, которая, по ее словам, произошла 16 лет назад. Имя женщины — Дарья Лузина.

«Председателю Следственного комитета будет представлен отчет о ходе проверки по информации о возможных противоправных действиях сотрудников медицинского учреждения в Республике Саха (Якутия)... Заявительница утверждает, что врач-акушер похитила ее здорового младенца, заменив его новорожденным с серьезными патологиями. В связи с этим следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) проводят процессуальную проверку по статьям 126 УК РФ (похищение человека) и 153 УК РФ (подмена ребенка)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее депутаты предложили наказывать медсестер за подмену детей в роддоме.

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