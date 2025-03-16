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Уголовное дело возбудили после того, как женщина не пережила роды в российском регионе

На Камчатке возбудили дело из-за того, что женщина не пережила роды
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке возбудили уголовное дело после того, как 37-летняя женщина не пережила роды. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По результатам проведенной процессуальной проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Предварительно, 3 марта 2025 года женщина не выжила после родов из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей неустановленными медицинскими работниками Петропавловск-Камчатской городской больницы №2. Отмечается, что жизни и здоровью новорожденного ребенка ничего не угрожает.

«АиФ Камчатка» сообщает, что у женщины из Петропавловска-Камчатского сразу после родов началось обильное кровотечение. Ее поместили в реанимацию, однако спасти россиянку не удалось. Вдовец роженицы считает, что ей можно было сохранить жизнь, если бы врачи провели кесарево сечение или удаление матки во время родов. Также, по его мнению, когда произошла обильная кровопотеря женщине можно было сделать переливание крови, но и этого не произошло.

Ранее на Алтае женщина узнала о беременности во время родов.

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