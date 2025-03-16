Пьяный россиянин не застал сожительницу дома и устроил пожар

Житель Хабаровска не застал сожительницу дома и, разозлившись, устроил пожар в подъезде. Об этом сообщает краевое управление МВД.

В полицию с заявлением о поджоге обратилась 41-летняя женщина. Потерпевшая обвинила своего сожителя в поджоге входной двери. Хабаровчанка также указала, что ее возлюбленный пытался устроить пожар как минимум дважды.

41-летнего поджигателя удалось задержать, мужчина признался, что часто ссорился с сожительницей. Дважды он приходил к ней, не застав женщину дома, он решил устроить поджог. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уничтожении чужого имущества, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин забрался на балкон бывшей сожительницы и спалил его из чувства ревности. Мужчину задержали и решением суда заключили под стражу на два месяца. Расследование обстоятельств случившегося находится на контроле местной прокуратуры.

Ранее российская студентка-химик подожгла ресторан по указанию мошенников.