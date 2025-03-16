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В Астрахани неизвестный преследовал девочку по пути в поликлинику

В Астрахани задержали мужчину, который преследовал ребенка
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Школьница из Астрахани спаслась от преследователя, забежав в поликлинику, злоумышленника задержали, но отпустят через семь суток. Об этом сообщает mk.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать школьницы. Женщина сообщила, что дочь шла в поликлинику, когда за ней увязался неизвестный. Девочка, заметив преследователя, забежала в здание поликлиники и пожаловалась охраннику, а также позвонила матери.

Женщина приехала в поликлинику, где увидела у входа мужчину, похожего по описанию, данному дочерью. При попытке выяснить цель его нахождения возле медицинского учреждения мужчина скрылся. Злоумышленника удалось задержаться, им оказался 40-летний местный житель, полицейские составили на мужчину протокол за мелкое хулиганство и арестовали на семь суток. Мотивы его поступка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестный мужчина преследовал двух школьников. Напуганные брат и сестра 11 и 9 лет забежали в магазин и попросили о помощи. Вслед за ними в помещение торговой точки вошел молодой мужчина, который продолжил приставать к детям. Когда продавщица погнала его прочь, мужчина объяснил, что ему не хватает женского внимания. При этом он смотрел на детей и облизывался.

Ранее в Подмосковье около детской площадки полуголый мужчина гонялся за детьми.

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