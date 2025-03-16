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Россиянка спрятала в нижнем белье часы, чтобы передать их мужу в колонию

ТАСС: москвичка пыталась пронести мужу в колонию часы в нижнем белье
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жительница Москвы отделалась штрафом за попытку пронести в колонию к мужу часы Apple Watch. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина прибыла на длительное свидание с супругом в колонию в Ярославской области. В ходе личного досмотра сотрудники УФСИН обнаружили в сумке с нижним бельем часы Apple Watch. Согласно внутренним приказам Минюста, такие часы считаются средством коммуникации, а потому к передаче заключенным запрещены.

В отношении россиянки был составлен протокол об административном правонарушении, в суде женщина заявила, что не планировала передавать часы, а случайно забыла их в сумке после длительного путешествия по Крыму. Однако суд счел доводы женщины неубедительными и назначил ей штраф в 25 тысяч рублей.

Ранее в Пермском крае женщина попыталась пронести наркотики мужу в колонию. 75-летняя женщина приготовила зефир, но добавила в него метадон. Со сладостями она отправилась в ИК, где ее 45-летний сын отбывал срок за хранение наркотиков. Пенсионерку задержали до момента встречи с мужчиной. Выяснилось, что в зефир она положила около 200 граммов запрещенного вещества.

Ранее россиянка пыталась передать возлюбленному наркотики при поцелуе в здании суда.

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