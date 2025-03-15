Самбисты из Подмосковья заработали золото, серебро и три бронзы на чемпионате РФ

Cпортсмены из Подмосковья заработали пять медалей на чемпионате РФ по самбо

Спортсмены из Московской области заработали 5 медалей на чемпионате России по самбо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего самбисты заработали золотую, серебряную и три бронзовые медали.

Золото в весовой категории 65 кг среди женщин забрала Карина Черевань. Серебро заработал Степан Солдатенков в весовой категории 98+ кг, а бронзу — Александр Плеханов из Подольска, Павел Сараев из Пушкино и Кирилл Харьков из Сергиева Посада.

Чемпионат России по самбо проходил с 5 по 7 марта 2025 года в Краснодаре. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».