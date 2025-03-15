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В Мытищах мужчина с топором украл два ноутбука из магазина

В Подмосковье мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу топором
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина, злоумышленник угрожал продавцу топором. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в магазине техники на Ярославском шоссе, в торговый зал вошел мужчина. Угрожая продавцу топором, он похитил два ноутбука стоимостью более 300 тысяч рублей и скрылся.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого в совершении противоправного деяния, а также выяснили, что он приобрел билет на поезд в Ростов-на-Дону. Незамедлительно ориентировка на правонарушителя была направлена коллегам в Линейное управление МВД. Злоумышленника задержали полицейские на железнодорожной станции Лиски», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник успел избавиться от похищенного. Один ноутбук он сдал в ломбард, а второй продал прохожей. По словам задержанного, на вырученные деньги он планировал уехать к своей девушке в другой город. Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка разбила окно в пункте выдачи заказов и украла 70 посылок.

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