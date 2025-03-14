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СберУниверситет поможет финансистам повысить свою квалификацию

Сбер и СберУниверситет открыли Школу финансов
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СберУниверситет открыл Школу финансов, которая поможет финансистам из различных отраслей экономики повысить свою квалификацию, сообщает пресс-служба Сбера.

Преподавать в школе будут руководители Центробанка, министерства финансов РФ, федеральной налоговой службы, а также топ-менеджеры Сбера.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Финансы» Сбера Тараса Скворцова, в эпоху стремительного развития различных технологий необходимо регулярно повышать квалификацию.

«Системы на основе искусственного интеллекта сегодня способны кардинально повысить эффективность финансовой функции компании. Сбер уже завершил цифровую трансформацию этого направления и готов делиться своими практическими наработками в Школе финансов», — сказал он.

Скворцов добавил, что обучающиеся смогут не только повысить уровень своих знаний, но и в дальнейшем внедрить ИИ-инструменты в работу компаний.

Всего Школа финансов предлагает 6 образовательных программ, среди которых исламское финансирование и ЦФА.

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