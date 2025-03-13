В Благовещенске трехлетний мальчик проглотил колесо от машинки

Медики детской областной больницы Амурской области оказали помощь мальчику, который проглотил колесо от игрушечной машинки. Об этом сообщает минздрав региона.

В Магдагачи трехлетний мальчик проглотил деталь от игрушки, инородное тело застряло в верхней части пищевода. Пострадавшего везли до больницы пять часов: сначала на снегоходах в условиях плохой видимости, затем на вертолете санавиации.

«Инородное тело, застрявшее в пищеводе, представляло собой металлическую конструкцию на штыре до 1, 5 см в длину с маятником округлой формы до 1,5 см в диаметре. Инородные тела такой сложной конфигурации опасны перфорацией органов, тканей и сосудов с дальнейшим развитием кровотечения и перитонита», — рассказал врач-эндоскопист детской областной больницы Петр Ширяев.

Колесо от машинки извлекли врачи-эндоскописты, маленький пациент уже выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Липецке ребенок попал в больницу, выпив жидкость для чистки труб. Родители промыли пострадавшему желудок и вызвали медиков. Из районной больницы ребенка направили в Липецк, детские хирурги и реаниматологи ребенка стабилизировали и ввели в состояние искусственной комы. После этого пациента направили в Москву, где он проходит лечение.

Ранее в Подмосковье двухлетний ребенок проглотил брелок от ложки.