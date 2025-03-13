Россиянка накачивала наркотиками двухлетнего сына, чтобы он не плакал

СК Челябинской области возбудил уголовное дело по факту убийства матерью двухлетнего ребенка, женщина накачивала мальчика наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тело двухлетнего мальчика обнаружили в квартире одного из домов Миасса в конце января, эксперты установили, что причиной смерти ребенка стало отравление наркотической смесью.

Выяснилось, что наркотиками двухлетнего мальчика накачивала мать, она вкалывала ему вещество с помощью шприца, чтобы сын не плакал и быстрее успокаивался. В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело, ей может грозить длительный срок заключения.

В семье воспитываются еще троих маленьких детей. Условиям их жизни дадут надлежащую правовую оценку — как и деятельности органов системы профилактики.

До этого сообщалось, что в Красном Селе полуторагодовалая девочка попала в больницу в тяжелом состоянии, съев неизвестное вещество на прогулке. Ребенок госпитализирован, состояние девочки врачи оценивают как тяжелое.

Ранее в Петербурге приятель развращал школьницу и накачал ее наркотиками.