Россияне рассказали о способах восполнить недостаток Омега-3

Треть россиян (30%) регулярно принимают Омегу-3 в виде БАДов, следует из результатов совместно исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Сбер Еаптека».

По данным опроса, 13% россиян получают необходимое количество Омега-3 с пищей, 10% принимают его в комплексе с витаминами Е, К, D и группы В, 4% — в составе витаминно-минеральных комплексов, а 2% — из спортивного питания. Также 41% не употребляют Омега-3.

Опрос показал, что 33% россиян не задумываются о количестве принимаемого препарата, 22% принимают Омега-3 в дозировке 1000-1500 мг в сутки, 14% — по 500-800 и 150-1200 мг, 11% — 250-500 мг, а 6% — более 2000 мг в течение дня.

Как отметил провизор и заведующий аптекой «Сбер Еаптека» Дмитрий Гуров, Омега-3 часто принимают с ошибками.

«Чрезмерное потребление Омега-3 может привести к побочным эффектам, таким как расстройство желудка и другим последствиям для организма. Слишком низкая дозировка не даст ощутимого эффекта. Необходимо следовать рекомендациям врача или инструкции на упаковке», — сказал он.

Также опрос показал, что 44% респондентов принимают Омега-3 регулярно, 25% — по мере необходимости, 18% — только зимой, 13% — осенью и весной.

Говоря о целях приема Омега-3, 22% опрошенных заявили о поддержке иммунитета, 17% назвали основной причиной приема улучшение работы сердечно-сосудистой системы, 3% — борьбу с бессонницей и усталостью, а еще 3% прием Омега-3 помогает легче переносить спортивные нагрузки.

Среди тех, кто получает Омега-3 из пищи, 34% употребляют жирные сорта рыб, 26% — молочные продукты и яйца, 17% — грецкие орехи, 12% — морепродукты, 3% — шпинат, 2% — семена льна и соевые бобы.

Опрос проходил с 27 февраля по 6 марта 2025 года. Всего в нем приняли участие 66 063 человека.