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На конкурс «Картина мира» зарегистрировали более 1,4 тыс. заявок

Молодые художники из 65 стран примут участие в конкурсе «Картина мира»
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VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

На международный конкурс молодых художников зарегистрировано 1447 заявок из 65 стран мира, сообщает пресс-служба конкурса.

Как отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, теперь членам жюри конкурса предстоит выбрать и оценить по-настоящему качественные работы, которые пройдут в следующий этап.

«Количество зарегистрированных конкурсных работ и широкая география участников подтверждает, что у нас, у всего мира, на самом деле намного больше точек соприкосновения, особенно в культурном аспекте, чем кажется на первый взгляд», — сказала она.

Организаторы отметили, что в номинации «Живопись» зарегистрировано 875 заявок, в номинации «Графика» — 372 заявки, а в «Цифровом искусстве, компьютерной графике и анимации» — 200 работ.

По словам генерального директора Государственной Третьяковской галереи Елены Проничевой, конкурс поможет молодым художникам заявить о себе.

«Для Третьяковской галереи, одного из крупнейших музеев национального искусства страны, важно участвовать в таких проектах, чтобы определить дальнейшие перспективы работы с современным художественным сообществом», — сказала она.

Напомним, первый этап отбора заявок, в рамках которого молодежный творческий совет выберет 100 лучших работ, продлится до 27 марта. На втором этапе отбора заявок творческий совет конкурса сформирует шорт-лист из 50 работ, этап продлится до 12 апреля. Окончательный отбор 14 финалистов на основе рейтингового голосования членов творческого совета завершится 28 апреля. Награждение победителей и итоговая выставка работ пройдет в июне в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».

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