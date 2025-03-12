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Бывшую главу городского округа Мелитополя Данильченко назначили сопредседателем ВАРМСУ

Галина Данильченко возглавит координацию местного самоуправления новых регионов
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Бывшая глава городского округа Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко получила новое назначение, сообщает «Запорожское агентство новостей».

Она назначена на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Предполагается, что в этой роли Данильченко сосредоточится на координации работы органов местного самоуправления в исторических регионах страны, включая новые субъекты.

Отмечается, что Данильченко начала свою деятельность на освобожденных территориях Запорожской области в марте 2022 года, возглавив Мелитопольский городской Совет. В ноябре 2023 года она была избрана руководителем городского округа Мелитополь. За время работы она занималась восстановлением инфраструктуры, организацией гумпомощи и обеспечением стабильности в регионе.

На новой должности Данильченко продолжит реализацию проектов, направленных на укрепление местного самоуправления. Среди них — инициативы «Муниципальный диалог», ежегодный форум «Малая родина — сила России» и всероссийская муниципальная премия «Служение».

Также в рамках своей деятельности она будет работать с муниципальными образованиями Запорожской области, где уже проводятся встречи с представителями 16 муниципалитетов. Основные цели включают повышение прозрачности работы органов власти и усиление участия граждан в принятии решений.

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