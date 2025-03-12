В Крыму 16-летний подросток поджег себе голову ради новой прически

В Крыму подросток получил ожоги, пытаясь необычным способом укоротить волосы, пишет «Сапа».

Эксперименты со стилем закончились госпитализацией для 16-летнего жителя Евпатории. Юноша решил сделать новую стрижку при помощи огня. С этой целью он вылил легковоспламеняющуюся жидкость на волосы и поджег их.

Молодой человек полагал, что пламя уберет лишнюю длину, так и вышло, однако огонь охватил не только его шевелюру, но и задел кожу головы, уши и шею.

Пострадавший сам обратился за медицинской помощью, сейчас его состояние не вызывает у врачей опасений.

Ранее российский школьник едва не лишился зрения, повторяя тренд из TikTok.