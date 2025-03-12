Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму 16-летний подросток поджег себе голову ради новой прически

«Сапа»: подросток из Евпатории получил ожоги, пытаясь укоротить себе волосы
close
Depositphotos

В Крыму подросток получил ожоги, пытаясь необычным способом укоротить волосы, пишет «Сапа».

Эксперименты со стилем закончились госпитализацией для 16-летнего жителя Евпатории. Юноша решил сделать новую стрижку при помощи огня. С этой целью он вылил легковоспламеняющуюся жидкость на волосы и поджег их.

Молодой человек полагал, что пламя уберет лишнюю длину, так и вышло, однако огонь охватил не только его шевелюру, но и задел кожу головы, уши и шею.

Пострадавший сам обратился за медицинской помощью, сейчас его состояние не вызывает у врачей опасений.

Ранее российский школьник едва не лишился зрения, повторяя тренд из TikTok.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами