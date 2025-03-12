Развитие личного электротранспорта назвали важным для улучшения экологии

Рекордный рост спроса на электромобили требует развития инфраструктуры для поддержки электрокаров, особенно в крупных городах. Об этом рассказали в группе компаний «А101».

Согласно данным агентства «Автостат», в России в 2024 году был зафиксирован рекорд по продажам электромобилей — реализовано 17 805 машин. В свою очередь, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы уточнили, что сейчас в столице насчитывается около 300 зарядных станций для электромобилей.

Отмечается, что большинство из них расположены у торговых центров и на вылетных магистралях. В последние годы такие станции стали обязательной частью бизнес-центров класса А. Кроме того, владельцы электромобилей могут воспользоваться бесплатной парковкой, что стимулирует использование экологичного транспорта.

Аналитики ГК «А101» уточнили, что в одном из самых экологичных округов столицы работает 42 зарядные станции. Из них 29 доступны круглосуточно, а остальные функционируют в определенные дни и часы. При это спрос на зарядки распределяется неравномерно. Так, около 10% станций загружены практически постоянно, еще 19% пользуются повышенным спросом днем и вечером.

В группе подчеркнули, что развитие личного электротранспорта является лишь одной стороной усилий по улучшению экологии Москвы. Не менее важным для столицы стало развитие общественного электротранспорта, считают в ГК «А101».

Отмечается, что с 2018 года в Москве курсируют электробусы, которые заряжаются в парках или на конечных остановках. Сегодня более 2 200 электробусов обслуживают свыше 180 маршрутов, составляя более 30% городского наземного транспорта.

По данным мэрии Москвы, замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 тонн ежегодно. Так, с 2018 по 2023 год благодаря переходу на экологичный транспорт выбросы сократились на 130 тыс. тонн. На текущий момент в Новой Москве уже 21% автобусных маршрутов обслуживают электробусы.