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В Тульской области пьяный подросток напал на мальчика

В Тульской области подросток напал на ребенка, чтобы украсть его телефон
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Ясногорске возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на ребенка, его фигурантом стал 17-летний местный житель. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

По данным следствия, 7 марта нетрезвый 17-летний юноша напал на 13-летнего мальчика во дворе дома. Злоумышленник похитил у ребенка телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого в нападении задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, юноше может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Калининградской области подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь. Нетрезвый мужчина отмечал 8 Марта вместе со своей сожительницей. В ходе распития спиртного между парой возникла ссора, в конфликт взрослых попытался вмешаться 15-летний племянник женщины. Нетрезвый мужчина схватил нож и ударил подростка в грудь. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, он госпитализирован.

Ранее в Костроме подросток напал на таксиста и ударил его ножом в шею.

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