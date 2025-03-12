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Стоматолог лишилась 6 миллионов рублей, пытаясь заработать на бирже

В Нижнем Новгороде стоматолог лишилась 6 млн рублей из-за инвестиций
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Заведующая стоматологической клиникой из Нижнего Новгорода «инвестировала» в мошенников все накопления, пытаясь получить быстрый доход на бирже. Об этом сообщает областное управление МВД.

46-летня потерпевшая познакомилась в сети с мужчиной, приятель предложил ей быстро приумножить капитал. Следуя инструкциям, женщина перевела на указанные реквизиты 5,5 млн рублей личных сбережений и оформила кредит еще на полмиллиона рублей.

После выполнения всех указаний медик не получила обещанный прибыли, а собеседник перестал выходить на связь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Ачинска решил заработать на инвестициях и оставил подругу без денег. Он одолжил у своей давней знакомой 2,8 млн руб. и перечислил их на продиктованные лжеброкерами реквизиты. Вывести деньги у него не получилось. Мужчина снова обратился за помощью к подруге, та оформила кредит на 800 тыс. руб. и передала вырученную сумму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 3,5 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Ржева отдала мошенникам 7 млн рублей, обманув банки.

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