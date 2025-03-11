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Спортивный портал «Чемпионат» отметил 20-летний юбилей

Портал «Чемпионат» отпраздновал 20 лет в сфере спортивных медиа
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ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

«Чемпионат», являющийся частью медиахолдинга Rambler&Co, 11 марта отмечает свой 20-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба спортивного портала.

«С момента своего запуска в 2005 году он стал настоящей энциклопедией спорта для миллионов читателей и надежным источником актуальных новостей, быстрого и качественного контента, рассказывающего о самых ярких событиях сферы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за двадцать лет портал зарекомендовал себя как лидер среди спортивных медиа в российском сегменте интернета.

Так, за эти годы «Чемпионат» трижды входил в топ-4 мировых спортивных сайтов, достигал пиковой аудитории в 50 млн пользователей в месяц и опубликовал более 250 тыс. материалов.

Кроме того, по версии LiveInternet, на сегодняшний день спортивный портал удерживает лидирующую позицию среди спортивных СМИ России. В свою очередь, Similarweb назвал «Чемпионат» лидером в категории «Спорт» в России.

Также, согласно данным «Медиалогии» за 2024 год, издание входит в тройку самых цитируемых спортивных изданий страны.

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