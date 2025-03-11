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Воронежцу грозит 6 лет колонии за кражу 15 кг мяса у пенсионера

В Воронежской области сельчанину грозит 6 лет колонии за кражу мяса
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Воронежской области задержали похитителя мяса, мужчина украл из дома пенсионера замороженную баранину. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился 72-летний житель села Чесменка. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его дом и украл из холодильника 15 кг мяса на общую сумму около 9 тысяч рублей.

К краже оказался причастен 52-летний ранее судимый мужчина, в ходе обысков у него обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее в Биробиджане мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы отдать долги.

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