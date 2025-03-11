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В Калининградской области подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь

В Калининградской области мальчик получил ножом в грудь, заступаясь за тетю
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Следственное управление СК РФ по Калининградской области

В Правдинском районе Калининградской области мужчина ударил ребенка ножом, мальчик пытался вмешаться в ссору взрослых и заступился за тетю. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Домново. Нетрезвый мужчина отмечал 8 марта вместе со своей сожительницей. В ходе распития спиртного между парой возникла ссора, в конфликт взрослых попытался вмешаться 15-летний племянник женщины.

Нетрезвый мужчина схватил нож и ударил подростка в грудь. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, он госпитализирован. Агрессора задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Забайкалье женщина напала с ножом на мать ради 25 тыс. рублей. Обвиняемая уже была судима и не имеет постоянного места работы. Суд согласился с доводами органа следствия о том, что подозреваемая представляет общественную опасность, и отправил ее под стражу на два месяца по обвинению в разбое.

Ранее пьяный мужчина вонзил нож в шею посетителя кафе в Сестрорецке.

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