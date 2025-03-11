«Столото» поддержал более 25 благотворительных проектов и организаций в 2024 году

Основными получателями помощи от «Столото» стали дети-сироты и пожилые люди

Основными получателями помощи стали дети, оставшиеся без попечения родителей, а также пожилые люди и люди с инвалидностью. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» поддержал в 2024 году более 25 благотворительных проектов и организаций, сообщила Оксана Тубман — директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

Она отметила, что «Столото» продолжает реализовывать программу корпоративной социальной ответственности, оказывая поддержку как новым проектам, так и тем, с кем распространитель всероссийских государственных лотерей сотрудничает давно.

По ее словам, в списке тех, кого поддержал «Столото» из собственных средств в 2024 году, как крупные проекты, — например, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), — так и небольшие некоммерческие организации и благотворительные фонды.

Основными получателями помощи стали дети, оставшиеся без попечения родителей, а также пожилые люди и люди с инвалидностью.

Кроме того, «Столото» помогает развивать инклюзивный спорт, добавила Оксана Тубман.

«Наша цель — не просто поддерживать, но и вдохновлять на изменения, объединять неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему, сделать доброе дело вместе», — подчеркнула она.

По итогам благотворительного пасхального тиража «Русского лото», который состоялся в мае 2024 года, Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской православной церкви «Милосердие» было передано 46,4 млн рублей — с каждого проданного билета на дела милосердия было направлено по 10 рублей.

В «Столото» отметили, что благотворительные тиражи стали продолжением традиции, заложенной с первых дней существования лотерей, когда они проводились с целью сбора средств для благотворительных учреждений.

Помимо этого, «Столото» проводит ежегодный конкурс грантов на поддержку благотворительных проектов, в котором могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РФ. С 2021 года поддержку получили 27 благотворительных проектов.

Также сотрудники компании принимают участие в волонтерских поездках в дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, посещают приюты помощи бездомным собакам.