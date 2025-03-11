В Петербурге четырехлетний ребенок попал в реанимацию, съев таблетки от гипертонии

В Колпино ребенок случайно проглотил несколько таблеток из аптечки родителей и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Балканской, из квартиры в тяжелом состоянии была госпитализирована четырехлетняя девочка. По предварительной информации, ребенок съел четыре таблетки от гипертонии по недосмотру матери.

Пострадавшая доставлена в Филатовскую больницу с отравлением, она находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Липецке ребенок попал в больницу, выпив жидкость для чистки труб. Родители промыли пострадавшему желудок и вызвали медиков. Из районной больницы ребенка направили в Липецк, детские хирурги и реаниматологи ребенка стабилизировали и ввели в состояние искусственной комы. После этого пациента направили в Москву, где он проходит лечение. Подробности о его состоянии не уточняются.

Ранее трехлетняя петербурженка попала в реанимацию, выпив чистящее средство.