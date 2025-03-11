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Школьница из Ленобласти «спасала» родителей от тюрьмы и отдала мошенникам 7,5 млн рублей

В Ленобласти школьница отдала мошенникам 7,5 млн рублей в трех валютах
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Depositphotos

В Ломоносовском районе Ленинградской области школьница поверила в угрозы мошенников и оставила семью без накоплений. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Неизвестные связались с 13-летней девочкой под видом сотрудников ФСБ. Ребенку сообщили, что ее родители могут оказаться в колонии. Чтобы избежать уголовного наказания, аферисты заставили девочку отдать им все накопления.

Несовершеннолетняя взяла из сейфа 1 млн рублей, 50 тысяч долларов и 20 тысяч евро, села в вызванное злоумышленниками такси и отдала деньги курьеру на парковке около гипермаркета. В правоохранительные органы обратилась мать школьницы, обнаружившая пропажу денег. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее в Смоленской области школьница перевела мошенникам деньги с карты матери.

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