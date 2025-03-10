Женщина упала с пятого этажа, спасаясь от мужа-тирана

В Иркутской области женщина поссорилась с мужем и упала с пятого этажа

В Ангарске женщина выжила после падения с пятого этажа, она пыталась спастись от мужа, с которым распивала спиртные напитки. Об этом сообщается в Telegram-канале «112 Красноярск».

Инцидент произошел 8 марта, семейная пара распивала спиртные напитки в квартире. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора, муж начал избивать жену. Спасаясь от побоев, она выбралась на карниз окна, не удержалась и упала с высоты пятого этажа. Произошедшее сняли на видео очевидцы, его публикует Telegram-канал «Родной Ангарск».

С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, готовя брату сюрприз на день рождения. Девочка приготовила сувенир в подарок брату, и пока юноша гулял с друзьями, решила закрепить его с внешней стороны окна. Школьница открыла створку окна, высунулась на улицу и внезапно сорвалась. Поначалу ее падения никто не заметил. Через время прохожие обратили внимание на мигающий в сугробе гаджет. Они подошли ближе и обнаружили под окнами ребенка с телефоном в руке. Очевидцы вызвали скорую, но спасти девочку не удалось.

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