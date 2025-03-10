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Ярославская пенсионерка продала украшения и отдала мошенникам 2,8 млн рублей

В Ярославле пенсионерка лишилась драгоценностей из-за мошенников
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Дзержинского района Ярославля осталась без накоплений и ювелирных изделий, поверив мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 68-летней пенсионеркой под видом силовиков. Они убедили женщину в том, что все ее накопления находятся в опасности. Потерпевшая сняла со счета деньги, сдала в ломбард все имевшиеся у нее украшения, заняла у знакомых 750 тысяч рублей и перевела все деньги на указанный аферистами счет.

Общий ущерб составил более 2,8 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что житель Ачинска решил заработать на инвестициях и оставил подругу без денег. Он одолжил у своей давней знакомой 2,8 млн руб. и перечислил их на продиктованные лжеброкерами реквизиты. Вывести деньги у него не получилось. Мужчина снова обратился за помощью к подруге, та оформила кредит на 800 тыс. руб. и передала вырученную сумму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 3,5 млн рублей.

Ранее в Башкирии мужчина лишился 1,2 млн рублей при смене страхового полиса.

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