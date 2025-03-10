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В Волгограде пройдут «Чтения Победы»

В музее «Сталинградская битва» в Волгограде прозвучат стихи в честь Дня Победы
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Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде пройдут «Чтения Победы». Об этом сообщили организаторы проекта.

Проект «Чтения Победы» посвящен подвигам солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны. В серии публичных мероприятий принимают участие актеры, музыканты, известные спортсмены и общественные деятели.

10 марта в триумфальном зале музея «Сталинградская битва» прозвучат 18 произведений разных авторов о Великой Отечественной войне и о Сталинградской битве — стихи, песни, проза.

В проекте примут участие народные и заслуженные артисты России Евгений Князев, Лидия Вележева, Марина Есипенко, Александр Павлов, а также коллектив хора театра «Царицынская опера».

Напомним, первое мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, прошло в Москве на станции метро «Маяковская» в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. Оно было посвящено дате начала контрнаступления под столицей.

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