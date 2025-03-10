В Подмосковье двухлетний ребенок проглотил брелок от ложки

В Подмосковье двухлетняя девочка откусила и проглотила брелок от ложки

В Подольске ребенок проглотил брелок от ложки, пока мать накрывала праздничный стол. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 8 марта, мать девочки накрывала праздничный стол. Ребенок схватил сувенирною ложку с брелоком в виде змейки. Малолетняя потянула столовый предмет в рот, поперхнулась и стала кашлять.

Мать поторопилась вытащить ложку, как вдруг проволока, на которой держался брелок, сломалась, и девочка рефлекторно проглотила двухсантиметровую змейку. Семья обратилась за медицинской помощью. Осмотрев девочку, медики обнаружил инородный предмет в двенадцатиперстной кишке. Проглоченный брелок выйдет из организма естественным путем, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что медики клиники Педиатрического университета Петербурга спасли полуторагодовалого мальчика из Великого Новгорода, который подавился скорлупой от фисташки. Буквально за 10 минут специалисты клиники смогли извлечь инородное тело с помощью эндоскопического оборудования. Жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

Ранее в Оренбургской области школьник проглотил кусок медной проволоки.